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Технологические гиганты сменили нефтяные компании в роли "врага общества &numero; 1"

Технологические гиганты сменили нефтяные компании в роли "врага общества &numero; 1"

Технологические гиганты сменили нефтяные компании в роли «врага общества № 1». Об этом заявил глава американской сланцевой компании Diamondback Energy Кейс Ван'т Хоф, передает Financial Times (FT).

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