Подмосковье вошло в топ-3 по сумме возмещений ущерба из-за пожаров на дачах

По данным страховой группы «Ренессанс Страхование», в 2024 году основными причинами возгораний на дачных участках стали неисправности в электросетях (49%), распространение огня с соседних участков (20%) и умышленные поджоги (11%).
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