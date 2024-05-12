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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Эй Смит: «Даллас будет в финале конференции, если Пи Джей Вашингтон продолжит играть на таком же уровне»

«Даллас» определенно будет в финале конференции, потому что они не проиграют «Оклахоме», если Пи Джей Вашингтон продолжит играть на таком же уровне.

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