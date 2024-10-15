Внимание! Мошенники на связи: как не попасться на их удочку

Недавно председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что ежедневно мошенники совершают до 20 миллионов звонков, используя около 400 колл-центров, расположенных на территории Украины, для вымогательства денег у россиян.
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