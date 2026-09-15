Дмитрий Аленичев со своим тренерским штабом примет руководство тульским «Арсеналом»?

В тренерский штаб Аленичева войдут Егор Титов, Олег Саматов и Анатолий Рожков. Команда сейчас на 10 месте в Первой лиге.
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