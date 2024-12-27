👊 В Черноморском районе во время учений теробороны «Барс-Крым» обнаружили и обезвредили врага «Мы с утра прямо обнаружили.
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👊 В Черноморском районе во время учений теробороны «Барс-Крым» обнаружили и обезвредили врага «Мы с утра прямо обнаружили.