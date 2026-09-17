НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда кюветка төшеп киткән җиңел машинадагы яшүсмер һәлак булган

Татарстанда кюветка төшеп киткән җиңел машинадагы яшүсмер һәлак булган

Татарстандагы трассада юл-транспорт һәлакәтендә яшүсмер пассажир һәлак булган. ТР прокуратурасында хәбәр итүләренчә, 16 сентябрь төнендә Тымытык – Урсай трассасында Hyundai Elantra машинасының 36 яшьлек йөртүчесе зур тизлек белән барган һәм кюветка очып төшкән.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым