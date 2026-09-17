Татарстанда кюветка төшеп киткән җиңел машинадагы яшүсмер һәлак булган

Татарстандагы трассада юл-транспорт һәлакәтендә яшүсмер пассажир һәлак булган. ТР прокуратурасында хәбәр итүләренчә, 16 сентябрь төнендә Тымытык – Урсай трассасында Hyundai Elantra машинасының 36 яшьлек йөртүчесе зур тизлек белән барган һәм кюветка очып төшкән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым