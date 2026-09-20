В штаб омбудсмена ДНР не поступало сообщений о нарушения на выборах

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Штаб уполномоченного по правам человека в ДНР не зафиксировал нарушений в ходе голосования на выборах депутатов Госдумы на территории региона.
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