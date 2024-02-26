Премьер Греции: Вопрос об отправке сил НАТО на Украину не стоит

Вопрос об отправке европейских сил Североатлантического альянса (НАТО) на Украину не стоит. Об этом по итогам конференции по вопросу поддержки Украины в Париже заявил Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции.
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