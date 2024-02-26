Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роза Семиренко
    Горят хваленные!!! Вперёд ребята, вы все Герой! Берегите себя, мы вас очень ждём, вы наша Надежда!TWZ: Потеря Abram...
  • yumashev
    Мы дождёмся, что будет западный и восточный Киев, как когда-то Берлин. Конечно, не ведая не трожь, но хороша ложка к ...Орбан признался, ...
  • Алина Белова
    На Западе  все  руководящие  посты (власть )  занимают безграмотные, тупые  люди.   Как так  получилось ? Ведь раньше...Слуцкий: Макрон ф...

Премьер Греции: Вопрос об отправке сил НАТО на Украину не стоит

Премьер Греции: Вопрос об отправке сил НАТО на Украину не стоит

Вопрос об отправке европейских сил Североатлантического альянса (НАТО) на Украину не стоит. Об этом по итогам конференции по вопросу поддержки Украины в Париже заявил Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
А этот грецианин вроде не полный идиот. Все верно, если встанет вопрос отправки войск НАТО и ЕС на УкРуину, то этот вопрос, часа через 3-4 перерастет в вопрос дальнейшего физического существования НАТО и ЕС.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх