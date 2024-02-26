Премьер Греции: Вопрос об отправке сил НАТО на Украину не стоит

АндрейБорков

А этот грецианин вроде не полный идиот. Все верно, если встанет вопрос отправки войск НАТО и ЕС на УкРуину, то этот вопрос, часа через 3-4 перерастет в вопрос дальнейшего физического существования НАТО и ЕС.