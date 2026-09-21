Меркурий можно будет увидеть невооружённым глазом 12 октября

Жители европейской части России 12 октября смогут наблюдать Меркурий невооружённым глазом. В этот день планета достигнет максимального углового удаления от Солнца и будет видна на вечернем небе, сообщил ТАСС руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков.
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