Меркурий можно будет увидеть невооружённым глазом 12 октября

Жители европейской части России 12 октября смогут наблюдать Меркурий невооружённым глазом. В этот день планета достигнет максимального углового удаления от Солнца и будет видна на вечернем небе, сообщил ТАСС руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков.