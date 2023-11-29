Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Давно пора уничтожать старлинковские спутники связи над Украиной.  Сколько жизней наших бойцов удалось бы сократить!Запорожский полит...
  • Сергей Федотов
    А кто-то сомневался, что будет как-то иначе, чем "гитлер капут"? 😜Что будет, если Р...
  • Ирина Галивец
    А Россия таки победит! Обязательно!!!Что будет, если Р...

На глупую «фотожабу» танка Т-62М с башней от Т-90М повелись даже в Forbes

На глупую «фотожабу» танка Т-62М с башней от Т-90М повелись даже в Forbes

Совсем недавно в запрещённой в России социальной сети «Твиттер» появилась странного вида фотография, на которой якобы запечатлён российский танк Т-62М с тотальными улучшениями, соответствующими его младшему собрату в лице Т-90М.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх