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"Копеечные" дроны несут России беду на миллиарды. Три аэродрома под атакой: Что случилось и сколько мы можем потерять

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