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Картина дня. Финансы

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Офицер ВСУ заявил, что Украине остается только кивать головой и соглашаться с требованиями России

Офицер ВСУ заявил, что Украине остается только кивать головой и соглашаться с требованиями России

Киевским властям придётся соглашаться на любые требования Москвы, заявил в интервью газете The Washington Post ротный командир 35-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) по имени Тарас, передает «Российская газета».

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