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Регионы России

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Климов назвал обвинения Запада в кибератаках на Россию спектаклем

Климов назвал обвинения Запада в кибератаках на Россию спектаклем

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов охарактеризовал обвинения в кибератаках в адрес России как спектакль, направленный на повышение доверия европейцев к поддержке режима президента Украины Владимира Зеленского.

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