Энтузиаст «оживил» Эйприл О'Нил, Дафну из «Скуби-Ду», Фиону из «Шрека», Леди Д...

Энтузиаст «оживил» Эйприл О'Нил, Дафну из «Скуби-Ду», Фиону из «Шрека», Леди Димитреску, Русалочку, 2B и ещё 20 женских персонажейЭнтузиасты продолжают «оживлять» персонажей популярных игр и мультфильмов при помощи нейросетей.
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