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Коэффициент на победу «Сириуса» в чемпионате Швеции обвалился в 50 раз с начала сезона. Клуб лидирует с отрывом в 9 очков после 13 туров

«Сириус» неожиданно для букмекеров лидирует в чемпионате Швеции. После 13 туров клуб лидирует в турнирной таблице с 35 очками, опережая ближайшего преследователя – «Хаммарбю» – на 9 баллов.

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