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Китайцы платят за «жизненных дублеров»: как за деньги решают рутину и ссорятся за вас

Представьте: вы устали от повседневной суеты, и вместо того, чтобы самим ходить в магазин, готовить обеды или мириться с соседями, вы можете просто заплатить — и всё это сделает за вас кто-то другой.

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