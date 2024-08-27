Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Мы просто голые": Об утечке военных тайн России заявил Баранец

"Мы просто голые": Об утечке военных тайн России заявил Баранец

Vladimir Baranov/Globallookpress Виктор Баранец заявил об утечке военных, государственных и других тайн России.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Опять этот старый пердун-3.14здабол воду мутит.
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4 час.
Сергей Коваленко
Согласен, при ЕБН наши тайны не просто продавались - вручались, как знак &quot;преданности&quot; господину&quot; (как первая ночь с невестой). Но Баранец палку-то перегибает (интересно, с какой целью?). Как наши заклятые партнеры восприняли послание Президента в 2018 г.? Это -мультики, блефует Путин. А когда поняли, что не блефует (года через 2-2,5), начали требовать запретить наше оружие, потому как оно лишает Штаты военного превосходства. Если бы у них были наши секреты - создали бы аналогичные образцы и средства борьбы, но, к счастью, Баранец - он и есть Баранец, потому что...
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4 час.
Вадим Кузнецов
Не понимаю, о каких тайнах можно толковать, имея в Совете Федерации и Госдуме людей, не отлиающихся особым патриотизмом и просто ответственностью (и порядочностью). То у депутата вид на жительство в недружественной стране, то собственность там же, дети живут, прочие родственники. То сенатор оказывается уголовником, и не то чтобы просто коррупционером, а еще и убийцей, или заказчиком убийства. То секретоноситель высшей категории просто так взял - и выехал из страны, и на этот удивительный поступок - НИКАКОЙ государственной реакции. Такое чувство что у России до сих пор нет никаких национальных интересов и, соответственно, тайн тоже нет. Черт знает что.
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24 мин.

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