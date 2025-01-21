Для Dying Light вышло обновление озвучки 1.06, исправляющее неприятный баг для кооп...

Для Dying Light вышло обновление озвучки 1.06, исправляющее неприятный баг для кооперативаСтудия локализации и озвучки Mechanics VoiceOver выпустила несколько обновлений для русской озвучки Dying Light, последнее из которых исправляет неприятный баг в кооперативе, мешавший игрокам подключиться друг к другу при игре по сети.
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