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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для Dying Light вышло обновление озвучки 1.06, исправляющее неприятный баг для кооп...

Для Dying Light вышло обновление озвучки 1.06, исправляющее неприятный баг для кооп...

Для Dying Light вышло обновление озвучки 1.06, исправляющее неприятный баг для кооперативаСтудия локализации и озвучки Mechanics VoiceOver выпустила несколько обновлений для русской озвучки Dying Light, последнее из которых исправляет неприятный баг в кооперативе, мешавший игрокам подключиться друг к другу при игре по сети.

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