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Царьград

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Медики выявили самую устойчивую к заболеваниям группу крови, которой не грозит даже рак

Медики выявили самую устойчивую к заболеваниям группу крови, которой не грозит даже рак

Специалисты подчеркивают, что даже у обладателей самой "сильной" группы крови профилактические меры и забота о здоровье выходят на первый план.

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