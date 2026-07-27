В Челябинской области объявлен режим ракетной опасности

В Челябинской области введн реим «ракетная опасность». Об этом сообщают экстренные службы. В МОБ региона напомнили, что этот режим вводится, когда есть вероятность удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения.
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