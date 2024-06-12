Награждение многодетных родителей и героев труда в преддверии Дня России прошло в Самаре

Во вторник, 11 июня, в преддверии Дня России правительство Самарской области провело торжественную церемонию награждения жителей региона - многодетных родителей, заслуженных работников различных отраслей промышленности.
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