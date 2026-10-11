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«Балтика» сыграла вничью с «Ахматом», продлив серию без побед в РПЛ до четырёх игр

«Балтика» сыграла вничью с «Ахматом», продлив серию без побед в РПЛ до четырёх игр

«Балтика» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 0:0.

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