Олден Полинис раскритиковал Леброна за полеты на вертолете: «Как ты собираешься узнавать партнеров вне тренировок?»

Бывший центровой НБА Олден Полинис присоединился к волне критики в адрес суперзвезды «Сиксерс» Леброна Джеймса из-за того, что 41-летний ветеран отказывается проводить свободное время в Пенсильвании и ежедневно улетает на частном вертолете в свой особняк в Нью-Йорке.
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