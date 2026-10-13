Олден Полинис раскритиковал Леброна за полеты на вертолете: «Как ты собираешься узнавать партнеров вне тренировок?»

Бывший центровой НБА Олден Полинис присоединился к волне критики в адрес суперзвезды «Сиксерс» Леброна Джеймса из-за того, что 41-летний ветеран отказывается проводить свободное время в Пенсильвании и ежедневно улетает на частном вертолете в свой особняк в Нью-Йорке.