Культы юго-западных славян

Почтовая служба Словении уже несколько лет выпускает марки на темы славянской мифологии. Выбор фигур для включения в марки из обширного пантеона языческих богов и других мифических образов древних славян, по-видимому, определялся их популярностью в словенской культуре.
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