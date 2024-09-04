Культы юго-западных славян

﻿﻿Почтовая служба Словении уже несколько лет выпускает марки на темы славянской мифологии. Выбор фигур для включения в марки из обширного пантеона языческих богов и других мифических образов древних славян, по-видимому, определялся их популярностью в словенской культуре.