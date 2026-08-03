❗️⚡️Согласно сводкам ГУР противника, ВКС РФ в июле текущего года перешлИ к достаточно массовому применению малогабаритных малозаметных крылатых ракет С8000 «Бандероль».
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❗️⚡️Согласно сводкам ГУР противника, ВКС РФ в июле текущего года перешлИ к достаточно массовому применению малогабаритных малозаметных крылатых ракет С8000 «Бандероль».