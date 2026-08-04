17 кадров, доказывающих: собаки — главные клоуны планеты

Четвероногие питомцы известны своим непредсказуемым поведением и умением создавать вокруг себя хаос. Их проделки напрямую зависят от темперамента и привычек, но неизменным остается одно — владельцы обожают своих любимцев за эти милые странности.
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