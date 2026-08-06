Красноярский край вложил в промышленность 922 миллиарда и готовится к запуску роботов и технопарка

КРАСНОЯРСК, 6 августа, ФедералПресс. Промышленность Красноярского края по итогам первого полугодия показала уверенный рост: объем отгруженной продукции вырос на 4,8 % до 1,14 трлн рублей, а налоговые поступления в бюджет увеличились в 2,3 раза.