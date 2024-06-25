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Сотрудники Госавтоинспекции Кировграда приняли участие в квест-игре по ПДД с детьми в лагере при школе, который провели педагоги и ЮИД школы № 8

Сотрудники Госавтоинспекции Кировграда приняли участие в квест-игре по ПДД с детьми в лагере при школе, который провели педагоги и ЮИД школы № 8

В мероприятии приняли участие команды, состоящих из учащихся школы №8. Ребята прошли шесть интересных этапов, объединённых общей тематикой, на каждом из которых дети выполняли задание на знания правил дорожного движения, сигналов светофора и дорожных знаков, составляли картины из пазлов, чтобы получить нужные дорожные знаки, придумывали безопасные маршруты, отвечали на вопросы викторины, с большим азартом участвовали в спортивной эстафете, а в конце игры ЮИД и ребята приняли участие в флеш-мобе.

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