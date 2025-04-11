Театр абсурда
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Театр абсурда

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Никак не нажрутся? Или подстава? В Псковской области задержана Наталья Ильина по делу о мошенничестве в госуниверситете

Никак не нажрутся? Или подстава? В Псковской области задержана Наталья Ильина по делу о мошенничестве в госуниверситете

ИА "Русский ГУП Продакшн" Из собственного архива Как стало известно, ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Комментарии
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Anatoly Kiselev
У нас молчат какое на самом деле строится государство. А по всем признаком олигахическое, где они скупают чиновников и чтобы побороть коррурцию надо менят государственную систему, закрепить её в конституции и осуществлять на деле, а не на бумаге. Хотя бы поднять речь о правовом государстве. Которое вроде пытались построить, но так и построили.
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5 час.
АС
Анатолий Страшко
Россия в муках рождения. Она рождает форму правления. Тысячелетие правили получавшие власть по наследству. Неполное столетие правили захватившие власть под лозунгом &quot;Вся власть Советам&quot; и превратившие её во власть так называемой &quot;обоймы&quot;. Которую формировали по признаку верности Славе Кпсс.  Помните такого? И куда входили партбоссы и чиновники разных сфер. Эти чиновники обязательно имели некоторый стаж труда в сельском хозяйстве и промышленности. Как правило маленький, но всё-таки. И обязательно выражали свою поддержку Славику. Результат их правления - даже не смогли править 100 лет. Сейчас такое впечатление, что у нас смотрят из Кремля на многопартийную систему правления, немного смешную от обилия партий у нас. Или даже также смешную от правления двух партий, как в США.  И не могут определиться. Что хуже?  Забыв, что уже была форма правления - власть у советов. И партия должна быть, но не коммунистическая, а &quot;советская&quot; .   Коммунизм мы ещё долго не сможем построить на Земле. А вот прообразы Советов ещё в древних наших княжествах были - Новгородское Вече., например. Потом загубленные Советы у коммунистов. И вот для выхода из полосы &quot;неопределённости&quot; нужно временное возвращение к Советам под руководством  &quot;советской&quot; партии. Партия нужна . Это как строгие но справедливые  отец  и мать в семье. Иначе любой Совет - это комиссия по заваливанию любого вопроса.
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Согласен с Вами!
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5 час.
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