Колумбия: один бывший член Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) был убит, а другой был взят в плен в деревне Лос-Банкос, муниципалитет Пуэрто-Техада, департамент Каука, ближе к вечеру из-за столкновений между солдатами и бывшими членами ФАРК.