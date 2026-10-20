Колумбия: один бывший член Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) был убит, а другой был взят в плен в деревне Лос-Банкос, муниципалитет Пуэрто-Техада, департамент Каука, ближе к вечеру из-за столкновений между солдатами и бывшими членами ФАРК.
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