Пугающее открытие: сахар и статины способствуют метастазированию рака

Ученые из Института Вистара в Пенсильвании сделали важное открытие, показав, что клетки рака яичников, пережившие химиотерапию, способствуют метастазированию, помогая соседним клеткам отделяться от опухоли.
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