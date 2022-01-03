Число заболевших COVID-19 в Челябинской области превысило 148 тысяч человек

На Южном Урале зафиксировали 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 3 января подтверждены 148 тысяч 122 случая заболевания COVID-19.