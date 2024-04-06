В Астраханской области на строительство туристических кемпингов выделят почти миллиард рублей

До конца нынешнего года планируется реализовать 6 инвестпроектов данного вида. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» астраханские предприниматели получат государственных субсидии в сумме более 370 млн на создание кемпингов.
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