В Республике Марий Эл сотрудники полиции и общественники приняли участие в открытии программы «Народный управдом» на базе Марийского государственного университета

Начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по Республике Марий Эл Дмитрий Клементьев, сотрудник Управления уголовного розыска МВД по Республике Марий Эл и член Общественного совета при МВД, ректор МарГУ Михаил Швецов приняли участие в профилактическом мероприятии в рамках проекта финансовой грамотности.