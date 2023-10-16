В Республике Марий Эл сотрудники полиции и общественники приняли участие в открытии программы «Народный управдом» на базе Марийского государственного университета

Начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по Республике Марий Эл Дмитрий Клементьев, сотрудник Управления уголовного розыска МВД по Республике Марий Эл и член Общественного совета при МВД, ректор МарГУ Михаил Швецов приняли участие в профилактическом мероприятии в рамках проекта финансовой грамотности.
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