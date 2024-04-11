Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» уничтожили арторудия ВСУ на авдеевском направлении

Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили орудия артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе ведения контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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