Небензя: Киев открыто заявляет о связях с террористами

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Киевские власти открыто заявляют о сотрудничестве с международными террористическими группировками и причастности к терактам, отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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