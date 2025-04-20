Санкции Запада не влияют на кофе в России, говорят эксперты

Как отметил в беседе с РИА Новости коммерческий представитель компании Stellar Beans Франсис Давид, антироссийские санкции не оказывают существенного влияния на поставки кофе в Россию, однако возникают сложности с проведением платежей.
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