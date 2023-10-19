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Чемпионка мира Туктамышева неожиданно отказалась соревноваться

Чемпионка мира Туктамышева неожиданно отказалась соревноваться

Знаменитая российская спортсменка, чемпионка мира и «долгожительница» фигурного катания Елизавета Туктамышева решила пропустить текущий соревновательный сезон и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

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