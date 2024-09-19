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Петербургский дневник

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ЗакС разрешил выделять гранты на социальную рекламу для молодежных общественных организаций

ЗакС разрешил выделять гранты на социальную рекламу для молодежных общественных организаций

Такое решение приняли депутаты на заседании парламента Депутаты ЗакСа на заседании в четверг, 19 сентября, 46 голосами поддержали в третьем чтении поправки в законодательство, которые позволят выделять гранты на социальную рекламу для молодежных общественных организаций.

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