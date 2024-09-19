ЗакС разрешил выделять гранты на социальную рекламу для молодежных общественных организаций

Такое решение приняли депутаты на заседании парламента Депутаты ЗакСа на заседании в четверг, 19 сентября, 46 голосами поддержали в третьем чтении поправки в законодательство, которые позволят выделять гранты на социальную рекламу для молодежных общественных организаций.