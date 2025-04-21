Жители Украины начали язвительно отзываться о смерти папы римского Франциска. В социальных сетях они стали припоминать нейтральную позицию понтифика в отношении России.
В Раде сообщили, что украинцы начали глумиться над смертью папы римского
Комментарии
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Leonid PlиGin
Украинцы вообще съехали с глузду. Разве можно глумиться над смертью? Это чистейший сатанизм. То они глумились над русскими, когда разбился самолёт ТУ-154 над Чёрным морем, то мечтали, чтобы разрушилось то, чего они не строили (Крымский мост), теперь над Понтификом, к чьему направлению в христианстве (католицизм) они так стремились. Бог их жестоко накажет. Может быть в лице России.
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16 час.
федор
Эти рагули конченные дикари!!!! Никакого отношения они к украинцам и православной вере не имеют . Это образование 404 повторяет один в один гуляй поле !!!!! Недаром в Австро-Венгерской империи их скотов близко в города не допускали . Не благодарные твари и мрази злобные!!!!
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12 час.
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