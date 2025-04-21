Leonid PlиGin

Украинцы вообще съехали с глузду. Разве можно глумиться над смертью? Это чистейший сатанизм. То они глумились над русскими, когда разбился самолёт ТУ-154 над Чёрным морем, то мечтали, чтобы разрушилось то, чего они не строили (Крымский мост), теперь над Понтификом, к чьему направлению в христианстве (католицизм) они так стремились. Бог их жестоко накажет. Может быть в лице России.