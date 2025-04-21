Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 324 подписчика

В Раде сообщили, что украинцы начали глумиться над смертью папы римского

В Раде сообщили, что украинцы начали глумиться над смертью папы римского

Жители Украины начали язвительно отзываться о смерти папы римского Франциска. В социальных сетях они стали припоминать нейтральную позицию понтифика в отношении России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Leonid PlиGin
Украинцы вообще съехали с глузду. Разве можно глумиться над смертью? Это чистейший сатанизм. То они глумились над русскими, когда разбился самолёт ТУ-154 над Чёрным морем, то мечтали, чтобы разрушилось то, чего они не строили (Крымский мост), теперь над Понтификом, к чьему направлению в христианстве (католицизм) они так стремились. Бог их жестоко накажет. Может быть в лице России.
Ответить
16 час.
федор
Эти рагули конченные дикари!!!! Никакого отношения они к украинцам и православной вере не имеют . Это образование 404 повторяет один в один гуляй поле !!!!! Недаром в Австро-Венгерской империи их скотов близко в города не допускали . Не благодарные твари и мрази злобные!!!!
Ответить
12 час.
наверх