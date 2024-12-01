Украина лишится будущего, если возраст мобилизации в этой стране снизят до 18 лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил аналитик в области политической и военной стратегии, отставной подполковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии Ральф Боссхард.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии