AP: США видят признаки прогресса в сделке между Израилем и ХАМАС по заложникам

Представителям Соединенных Штатов в рамках переговоров между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС удалось прийти к прогрессу в переговорах по поводу заключения соглашения по поводу остановки боевых действий на территории сектора Газа и работе над освобождением заложников.