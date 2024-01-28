AP: США видят признаки прогресса в сделке между Израилем и ХАМАС по заложникам

Представителям Соединенных Штатов в рамках переговоров между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС удалось прийти к прогрессу в переговорах по поводу заключения соглашения по поводу остановки боевых действий на территории сектора Газа и работе над освобождением заложников.
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