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Рубль начал укрепляться. Курсы доллара и евро на 16 декабря

Российская валюта остановила снижение и начала укрепляться.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 103,4305 рубля (прежнее значение - 103,9500 рубля), официальный курс евро — 109,0126 рубля (предыдущий показатель - 110,4804 рубля).

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