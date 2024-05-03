Советские женщины на Афганской войне: что они там делали

По статистике, которую приводит один из исследователей афганского военного конфликта конца прошлого века, британский писатель и дипломат Родрик Брейтвейт, к началу 80-х годов в Афганистане служило порядка полутора процентов женщин-военнослужащих от общего количества солдат и офицеров вооруженных сил СССР, находившихся на тот момент в этой стране.