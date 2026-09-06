FT: в Киеве не питают больших надежд на визит Уиткоффа и Кушнера

Украина не ждет прорыва в переговорах по урегулированию конфликта с Россией из-за визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Дональда Трампа Джареда Кушнера в Киев.
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