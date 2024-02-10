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Футуристические шедевры Коичи Такада, японского архитектора, который ищет вдохновения в природе

Футуристические шедевры Коичи Такада, японского архитектора, который ищет вдохновения в природе

Коичи Такада (Koichi Takada), архитектор родом из Токио, мечтал преобразовать архитектуру еще с университетских времен, и можно смело сказать, что ему это удалось — теперь он проектирует здания, черпая вдохновение из природы.

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