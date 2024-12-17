КИЕВ, 17 декабря, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стать посредником в переговорах об урегулировании конфликта на Украине.
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