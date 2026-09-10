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Регионы России

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Генпрокурор Флориды подал иск против Netflix за незаконный сбор данных пользователей

Генпрокурор Флориды подал иск против Netflix за незаконный сбор данных пользователей

Генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмейер подал в суд иск против компании Netflix, обвинив стриминговый сервис в нарушении законодательства о защите данных.

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