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«У вас там Украина, Польша»: Прохор Шаляпин раскрыл результаты ДНК-теста и рассказал о корнях

«У вас там Украина, Польша»: Прохор Шаляпин раскрыл результаты ДНК-теста и рассказал о корнях

Певец и шоумен Прохор Шаляпин сдал тест ДНК и обнародовал его результаты. Выводами он поделился в выпуске шоу «Стереотипы», доступном на YouTube.

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