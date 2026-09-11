«У вас там Украина, Польша»: Прохор Шаляпин раскрыл результаты ДНК-теста и рассказал о корнях

Певец и шоумен Прохор Шаляпин сдал тест ДНК и обнародовал его результаты. Выводами он поделился в выпуске шоу «Стереотипы», доступном на YouTube.
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